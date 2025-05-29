Собянин подтвердил падение БПЛА на ЖК «Миракс Парк» на юго-западе столицы

В результате инцидента, произошедшего в жилом комплексе «Миракс Парк» на юго-западе Москвы, фрагменты сбитого украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нанесли повреждения жилому зданию. Об этом в своём аккаунте в социальных сетях сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее в социальных сетях появились видеоматериалы, снятые очевидцами падения обломков беспилотного летательного аппарата на жилой комплекс «Миракс Парк» в районе метро «Юго-Западная» в Москве.

«В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского, по предварительной информации, нет», — сообщил мэр Собянин.

На месте, где упали обломки, работают профессионалы из соответствующих служб, добавил столичный градоначальник.

Ранее Собянин сообщал, что средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата противника, которые пытались атаковать столицу Российской Федерации.