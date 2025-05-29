Собянин: ПВО отразила атаку 3 БПЛА, атаковавших Московский регион

Система противовоздушной обороны успешно справилась с атакой трёх беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать территорию Москвы и Московской области, как сообщил Сергей Собянин, мэр столицы.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не получил серьезных травм и не пострадал. В настоящее время на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов работают оперативные группы, добавил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее поступила информация о том, что в аэропорту Внуково в Москве был активирован план «Ковёр» в связи с потенциальной угрозой атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно от Росавиации.

В результате были задержаны 14 рейсов на вылет и 20 рейсов на прилёт. Причины задержек не были официально озвучены. Сведения о переносах можно найти на онлайн-табло и в мобильных приложениях перевозчиков.