Собянин: ПВО отразила атаку 3 БПЛА, атаковавших Московский регион
ПВО уничтожила три БПЛА, летевшие к Москве
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Система противовоздушной обороны успешно справилась с атакой трёх беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать территорию Москвы и Московской области, как сообщил Сергей Собянин, мэр столицы.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не получил серьезных травм и не пострадал. В настоящее время на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов работают оперативные группы, добавил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее поступила информация о том, что в аэропорту Внуково в Москве был активирован план «Ковёр» в связи с потенциальной угрозой атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно от Росавиации.
В результате были задержаны 14 рейсов на вылет и 20 рейсов на прилёт. Причины задержек не были официально озвучены. Сведения о переносах можно найти на онлайн-табло и в мобильных приложениях перевозчиков.