Собянин: ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву

Система противовоздушной обороны успешно ликвидировала еще один беспилотный летательный аппарат, который пытался атаковать территорию Москвы и Московской области. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей Собянин.

Итак, количество уничтоженных беспилотных летательных аппаратов, которые пытались достичь Москвы, возросло до двух. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении первого вражеского дрона в Московской области.

В Истринском районе Московской области, в городе Дедовск, а также в Зеленограде и городе Московский, расположенном в Новой Москве, произошли взрывы. В течение пяти минут было зафиксировано не менее пяти взрывов в воздухе.

Пять рейсов были перенаправлены на резервный аэропорт из закрытого временно Внуково в Шереметьево.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково, расположенном в Москве, временно ограничены операции по взлету и посадке бортов. Об этом сообщил Артем Кореняко, представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), в своем Телеграм-канале.

Он пояснил, что авиационные власти приняли такое решение, чтобы гарантировать безопасность полетов гражданских самолетов.