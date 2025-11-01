Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву украинский дрон

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале на платформе Max, что расчеты российской ПВО, подчиненные Минобороны, успешно сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы.

Инцидент произошел сразу после полуночи субботы, 1 ноября.

На месте падения обломков трудятся специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших в результате вражеской атаки не зафиксировано.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 30 октября над российской территорией было перехвачено 170 неприятельских дронов. Больше всего беспилотников, 48 единиц, нейтрализовали над Брянской областью.