Собянин сообщил о четырех беспилотниках, сбитых ПВО на подлете к Москве

Система противовоздушной обороны (ПВО) в Москве отразила атаку беспилотников, уничтожив четыре воздушных цели на подлете к столице. О ходе отражения налета в режиме реального времени сообщал мэр города Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Первое сообщение о ликвидации угрозы появилось в 21:49.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Следующие несколько минут подтвердили интенсивность атаки. В 22:04 Собянин проинформировал об уничтожении сразу двух вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону города. На местах их падения, как и в первом случае, оперативно приступили к работе аварийно-спасательные подразделения.

О четвертом сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, мэр сообщил в 22:11.

Ранее сообщалось, что удар ВСУ по Белгородскому водохранилищу привел к масштабному обмелению и подтоплениям.