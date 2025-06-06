Собянин сообщил о десятом сбитом БПЛА, летевшем атаковать Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны успешно отразила атаку десяти вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались нанести удар по столице.

Только что, как уточнил Собянин в своем аккаунте в соцсетях, силы ПВО уничтожили в небе еще один вражеский боевой дрон.

Ранее мэр Москвы уже информировал о том, что были сбиты еще девять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Обошлось без пострадавших. На месте, где упали обломки, в данный момент работают специалисты экстренных служб, добавил он.

Московские воздушные гавани Внуково, Домодедово и Жуковский все еще не работают.