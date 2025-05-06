Собянин заявил об уничтожении еще двух БПЛА, летевших на Москву

Еще два беспилотника, которые летели на Москву, были уничтожены российскими силами ПВО. Об этом вечером вторника сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, после 21:00 в Москве средства ПВО уничтожили еще два вражеских БПЛА. На месте падения обломков, уточнил Собянин, работают специалисты экстренных служб. Другие подробности уточняются.

При этом мэр Москвы напомнил, что в течение всего вторника средства ПВО отражают атаки вражеских беспилотников. Так, в аэропорту Жуковский уже третий раз за день были введены ограничения на прием и отправление воздушных судов, сообщили в Росавиации.