Собянин заявил об уничтожении еще двух БПЛА, летевших на Москву
Собянин: уничтожены еще два беспилотника, летевшие на Москву
Фото: [Медиасток.рф]
Еще два беспилотника, которые летели на Москву, были уничтожены российскими силами ПВО. Об этом вечером вторника сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, после 21:00 в Москве средства ПВО уничтожили еще два вражеских БПЛА. На месте падения обломков, уточнил Собянин, работают специалисты экстренных служб. Другие подробности уточняются.
При этом мэр Москвы напомнил, что в течение всего вторника средства ПВО отражают атаки вражеских беспилотников. Так, в аэропорту Жуковский уже третий раз за день были введены ограничения на прием и отправление воздушных судов, сообщили в Росавиации.