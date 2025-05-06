В аэропорту Жуковский вновь введены ограничения на полеты

В аэропорту Жуковский в третий раз за день были введены ограничения. Об этом сообщается вечером вторника в официальном телеграм-канале Росавиации.

Стало известно, что ограничения как на прием, так и на отправление воздушных судов в аэропорту Жуковский были введены в 21:19 по московскому времени. Другие подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что ограничения на полеты в Жуковском вводились трижды за день — ночью и днем около 17 часов вторника. Также вечером в этот же день опасность атаки вражеских беспилотников была объявлена в Белгородской области — спасатели призвали сохранять бдительность.