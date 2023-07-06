«Соблазн дешевизны»: российский депутат рассказал, как не стать жертвой неисправного аттракциона

С наступлением летнего сезона у населения вырос спрос на аттракционы в парках и зеленых зонах. Однако в некоторых случаях это развлечение может обернуться серьезными неприятностями со здоровьем.

Мы узнали у заместителя председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николая Черкасова, как проверяют аттракционы в Московской области и как их следует выбирать, чтобы не попасть в беду.

«К сожалению, практически ни один летний сезон не обходится без каких-либо происшествий на аттракционах. Поэтому в начале сезона в Московской области приняли целый ряд мер по недопущению случаев травматизма на них. Органы Гостехнадзора, которые имеют полномочия проверять и сертифицировать аттракционы, провели эту работу со стопроцентным охватом», — рассказал Черкасов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако парламентарий подчеркнул, что есть недобросовестные предприниматели, которые работают без регистрации и сертификации оборудования. Они устраивают стихийные аттракционы, чтобы по-быстрому заработать денег. В этом ключе Черкасов порекомендовал отдавать предпочтение организованным местам отдыха, где созданы безопасные условия.

«Призываю не поддаваться соблазну якобы дешевизны, а идти в сертифицированные места. Если там и дороже, то ненамного. Рядом с аттракционом должна быть доска документации, там должен быть сертификат и сведения о проверке. Если вам отказывают в этой информации, смело уходите оттуда — это нелегальный аттракцион», — подчеркнул депутат.

Черкасов напомнил, что в этом году на юге Подмосковья вышло из строя колесо обозрения. К счастью, никто не пострадал. Службы безопасности сняли людей с верхней точки и устранили неисправность в течение 40 минут.

Ранее мы писали, что восемь губернаторских каруселей доступны для жителей в парках Подмосковья.