Сочи накрыло мощное наводнение

На опубликованных кадрах видно, что улицы города затопило.

Из-за сильных ливней в Сочи началось мощное наводнение. О ЧП сообщает телеграм-канал Shot.

Вода из реки Хероты вылилась на улицы Адлера.

В некоторых районах города пропало электричество.

По словам местных жителей, на одной из улиц мелькнуло несколько ударов молний по зданиям.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось о том, что наводнения в Австралии уничтожили почти 800 зданий, еще 10 тыс. повреждены.