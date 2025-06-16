Сочи накрыло мощное наводнение
В Сочи после проливных дождей началось наводнение
Фото: [flickr.com]
Из-за сильных ливней в Сочи началось мощное наводнение. О ЧП сообщает телеграм-канал Shot.
На опубликованных кадрах видно, что улицы города затопило.
Вода из реки Хероты вылилась на улицы Адлера.
В некоторых районах города пропало электричество.
По словам местных жителей, на одной из улиц мелькнуло несколько ударов молний по зданиям.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее сообщалось о том, что наводнения в Австралии уничтожили почти 800 зданий, еще 10 тыс. повреждены.