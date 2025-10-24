Сочинский сержант полиции получил три года колонии за превышение полномочий

Суд в Сочи вынес обвинительный приговор старшему сержанту полиции, признанному виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Основанием для уголовного дела стало избиение велосипедиста в стенах отделения полиции.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Kub Mash, инцидент начался с ночного происшествия. Мужчина, катавшийся на велосипеде, ненадолго отошел, а вернувшись, не обнаружил своего двухколесного транспорта.

Решив, что велосипед украли, он вызвал наряд полиции. Стражи порядка быстро нашли пропажу неподалеку, однако это не успокоило гражданина. Он устроил скандал из-за отсутствия камер видеонаблюдения и допустил нецензурные высказывания в адрес сотрудников. В результате его доставили в отдел для составления протокола о мелком хулиганстве.

В дежурной части задержанного передали для разбирательства старшему сержанту. По версии следствия, во время беседы мужчина помешал полицейскому закрыть дверь служебного кабинета. Это спровоцировало полицейского, который применил к задержанному физическую силу. В ходе конфликта сотрудник нанес велосипедисту 13 ударов.

Уголовное дело в отношении самого стража порядка не заставило себя ждать. Суд, рассмотрев все материалы, признал сержанта виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно осужденный обязан выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 80 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что суд осудил таксиста на 23 года за убийство матери с ребенком под Новосибирском.