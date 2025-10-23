Суд назначил 23 года колонии таксисту, расправившемуся с матерью и ребенком

Суд в Новосибирской области вынес обвинительный приговор таксисту, признанному виновным в жестоком двойном убийстве. Мужчина, являющийся гражданином другого государства, получил 23 года лишения свободы в колонии особого режима. Информацию подтвердили в региональной прокуратуре.

Как установило следствие, преступление было совершено 20 января. Подсудимый, узнав, что его знакомая располагает крупной суммой денег, под предлогом поездки вывез ее вместе с 5-летней дочерью на своем автомобиле в безлюдную местность. Там, на глазах у ребенка, он жестоко избил женщину, что привело к ее смерти. После этого злоумышленник похитил деньги и телефон, а тело спрятал в сугробе.

Опасаясь разоблачения, мужчина решил избавиться от главной свидетельницы — малолетней дочери погибшей. В ночь на 21 января он задушил девочку. Скрываясь с места преступления, осужденный угнал автомобиль убитой и попытался уехать в Казахстан, где впоследствии и был задержан.

Суд признал таксиста виновным по статьям «Разбой» и «Убийство». Несмотря на то, что государственный обвинитель настаивал на пожизненном лишении свободы, финальной мерой наказания стали 23 года в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали осужденного убийцу за нанесение девяти ножевых ранений.