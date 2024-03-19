Солдат ВСУ рассказал, как командование запугивает пытками в российском плену

Пленный солдат ВСУ Олег Лепях рассказал о методах работы украинских военкомов и о том, как командование запугивает пытками в российском плену.

По его словам, работники ТЦК ведут себя бесцеремонно: хватают людей на улице, запихивают в машины и везут в военкомат. Медкомиссия для мобилизованных проходит формально. Лепях сказал, что он прошел ее за пять минут.

Однако воевать мужчина не хотел и при первом удобном случае просто направился в сторону российских позиций. Он отметил, что офицеры ВСУ пугают солдат российским пленом, рассказывая, что попавших туда подвергают жестоким пыткам, отрезают пальцы.

Страхи были безосновательны. Пленного обогрели, накормили, дали покурить.

Ранее сообщалось, что в районе Георгиевки в ДНР сдался в плен целый взвод. Военнослужащие решили отказаться от обмена, осознавая, что на Украине их не ждет ничего хорошего.