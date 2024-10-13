В зоне боевых действий между солдатами ВСУ и иностранными наемниками возникают конфликты, связанные с разным уровнем обеспечения. Об этом сообщил старший инструктор Ленинградского полка с позывным «Бетон». Его слова приводит агенство РИА Новости.

По его словам, иностранным бойцам, таким как наемники из Польши, поступает гуманитарная помощь, в то время как украинские солдаты часто лишены необходимого снаряжения. Это вызывает недовольство среди военнослужащих ВСУ.

«Был случай, что нам украинский солдат даже сам рассказывал, что у них была стычка с наемниками из Польши. Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего. Эти сидят в отдельном окопе, эти - в отдельном, у этих (наемников - ред.) все есть, у этих (ВСУ - ред.) ничего нет», — отметил инструктор.

Также «Бетон» отметил, что солдаты ВСУ часто не проходят полноценной подготовки, что сказывается на их боеспособности, в отличие от российских бойцов, которые перед отправкой на передовую проходят курс обучения.

«Его (солдата ВСУ - ред.) мобилизовали "вчера", а он сидит уже "на передке", воюет против меня. А когда меня мобилизовали, я прошел курс обучения в два месяца, и потом прибыл сюда, соответственно, на третью линию обороны. Там подготовился и пошел... вперед», — пояснил военнослужащий.

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