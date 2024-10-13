«По предварительным данным, причиной грубой посадки самолета явилась потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу», — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 1,5 км от города Олекминск. На борту находились пять человек — три члена экипажа и два пассажира. К сожалению, один пассажир погиб в результате жесткой посадки. Местные спасатели оперативно отреагировали на ситуацию, задействовав пять сотрудников МЧС и воздушное судно Ми-8 для проведения спасательных работ и дальнейшего расследования обстоятельств аварии.

Напомню, ранее Владимир Путин пообещал восстановить разрушенные территории и поддержать аграриев в новых регионах России.