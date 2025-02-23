Тульская область подверглась массированной атаке ВСУ

В ночь на 23 февраля Тульская область подверглась массированной атаке с воздуха со стороны украинских войск, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Со ссылкой на главу области Тульские известия сообщают, что ВСУ пытались атаковать Узловский и Киреевский районы. Однако нанести вред гражданской и любой другой инфраструктуре не дали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) МО РФ. Смогли подавить два беспилотника противника.

Не зафиксировали разрушений в ходе атаки. Пострадавших также нет.

Напомним, что за прошедшую ночь сбили 20 украинских беспилотников в разных регионах России. Пять из них ликвидировали в небе над Орловской областью. Четыре перехватили в Белгородской и Курской областях. Остальные пытались ударить в Липецкой, Тульской и Воронежской областями.

Ранее сообщалось, что 20 февраля в российских регионах сбили почти 30 вражеских БПЛА.