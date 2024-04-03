«Солнцепеки» сожгли пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Фото: [Министерство обороны РФ]
Экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, говорится в сообщении Минобороны РФ.
После наступления темноты «Солнцепеки» обрушили на позиции противника огненный смерч, выжигая термобарическими зарядами все живое на площади 40 тысяч квадратных метров.
Разведывательные беспилотники подтвердили поражение противника в замаскированных укрепленных пунктах на правой стороне Днепра, которая пока остается под контролем украинских войск.
Ранее российским чудо-оружием восхитились в публикации The National Interest. В ней отмечалось, что «Солнцепеки» практически стирают в пыль поражаемую цель.