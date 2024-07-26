Сооснователь крупнейшего в Мексике наркокартеля сдался властям США

Исмаэль Самбада Гарсия по прозвищу «Эль Майо» стоял у истоков создания самого крупного в Мексике наркокартеля под названием «Синалоа». Он сдался американским властям. Об этом сообщила радиостанция adn40.

76-летний Эль Майо за всю свою жизнь ни разу не был пойман правоохранителями. И вот он сам сдался в руки правосудия. Вместе с ним властям сдался сын одного из самых известных в мире наркобаронов.

«Федеральное бюро расследований подтвердило, что Исмаэль «Эль Майо» Самбада Гарсия и Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина «Коротышки» Гусмана, сдались властям США», - указали журналисты.

Задержание обоих наркоторговцев произошло в штате Техас, городе Эль-Пасо. Они сдались правоохранителям в одном из частных аэропортов. В отношении Эль Майо спецслужбы ведут целый ряд расследований, связанных с торговлей наркотическими веществами.

Ранее сообщалось, что в Южной Америке начата вербовка боевиков из наркокартелей для службы в украинской армии. У таких наемников из Колумбии и Мексики есть опыт боев в городских условиях, плюс они безжалостны и не боятся замарать свои руки. Все это делает их ценными кадрами для ВСУ.