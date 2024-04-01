Сорок пять уличных аттракционов проверили в Подмосковье за неделю

Инспекторы Гостехнадзора проверили сорок пять аттракционов в Подмосковье за неделю, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Нарушений в работе развлекательных технических уличных средств не было выявлено, подчеркнули в ведомстве.

Как отметил глава министерства экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, инспекторы Гостехнадзора активно проверяют уличные аттракционы, поскольку сезон работы таких каруселей уже не за горами.

«К этому моменту все аттракционы должны быть проверены, исправны и иметь необходимые документы на осуществление развлекательной деятельности», — указал глава областного Минэкологии.

Проверки, добавил министр, нужны для того, чтобы исключить несчастные случаи. Обязанность за соблюдение правил эксплуатации и своевременного ремонта аттракционов лежит на их владельцах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал, что в регионе важно продолжать проводить выездные администрации.