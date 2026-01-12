«Сорвалась с 40-го этажа»: огромная льдина пробила крышу «Москва-Сити» и чуть не убила человека

Крупная льдина сорвалась с башни «Запад» комплекса «Федерация» и пролетела вниз примерно сорок этажей — около 120 м. Глыба льда пробила стеклянную крышу одного из строений и чуть не упала на человека. Причиной обрушения наледи мог стать мощный циклон «Фрэнсис», который обрушился на Центральную Россию.

Этот циклон, один из самых снежных балканских вихрей, принес рекордное количество осадков. За сутки в Москве и Московской области выпало до 65% от месячной нормы снега.

Циклон «Фрэнсис» сформировался над Балканским полуостровом. Двигаясь на северо-восток, он столкнулся с арктическими воздушными массами, что превратило дождь в обильный снегопад. За двое суток вихрь преодолел около 2 тыс. км, пройдя через Белоруссию на территорию России.

Ранее ученый-астрофизик Сергей Чумаков заявил, что циклон «Фрэнсис» в Подмосковье спровоцирует редчайшее для зимы грозное явление.