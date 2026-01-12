Циклон «Фрэнсис» в Подмосковье спровоцирует редчайшее для зимы грозное явление

Циклон «Фрэнсис», принесший в Центральную Россию рекордные снегопады, отступает, но вопросы жителей о погодных аномалиях и новых сюрпризах остаются актуальными. В беседе с REGIONS ученый-астрофизик Сергей Чумаков пояснил, что такое аномалия и как отделяют бытовые впечатления от климатической статистики. Он также поделился необычным прогнозом для Московского региона.

Как отметил эксперт, прошедшие снегопады, несмотря на свою интенсивность, не являются аномалией для января. По словам Чумакова, аномалией считается явление, полностью нехарактерное для региона, например снег в пустыне. Колебания же количества осадков в Подмосковье — историческая норма. Статистические данные, начиная с 1850 года, показывают значительные перепады: от 2 мм снега в январе 1972 года до более 100 мм в январе 1915 года при средней норме в 53 мм.

Гораздо более неординарным, но возможным событием эксперт назвал зимнюю грозу. Это редкое для сезона явление может быть спровоцировано сложившимися условиями: мощными снегопадами, температурой около -4 градусов и повышенной влажностью.

«Условия для формирования зимней грозы сложились в Балашихе в прошлом году — тоже во второй декаде января. В этом году гром и молния во время снегопада также вполне возможны. Бояться этого не стоит — это хоть и редкое, но вполне нормальное и безопасное явление», — рассказал эксперт.

Зимняя гроза имеет ключевые отличия от летней. Она менее интенсивна и продолжительна. Вместо ливня идет сильный снег, часто в виде крупы, а молнии и гром не такие яркие и громкие.

