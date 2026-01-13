«Сорвался, делая фото»: российский турист в Белоруссии получил тяжелую травму головы, упав с форта

В Белоруссии произошел несчастный случай с участием российского туриста, сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома в телеграм-канале.

62-летний мужчина, приехавший в страну с СНГ вместе с женой, сорвался с фортификационного сооружения в Гродно во время экскурсии. Инцидент произошел в момент, когда турист пытался сделать фотографию.

В результате падения с высоты мужчина ударился правой частью тела о бетонные блоки и потерял сознание. Придя в себя, он смог самостоятельно добраться до ближайшей дороги, где привлек внимание проезжавшего водителя. Тот помог собрать вещи и вызвать экстренные службы.

Участковый инспектор сопроводил пострадавшего в медицинский центр. По пути состояние мужчины ухудшилось — он вновь потерял сознание, но сотрудник полиции сумел привести его в чувство.

Врачи диагностировали у россиянина закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множественные ушибы тела. Медики отметили, что своевременно оказанная помощь позволила избежать трагического исхода.

