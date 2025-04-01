Соседка мурманского стрелка рассказала о случившемся
Соседка мурманского стрелка рассказала, как он готовился к стрельбе
Фото: [телеграм-канал СУ СК России по Мурманской области]
Мужчина, устроивший стрельбу с крыши многоэтажного дома в Мурманске, заранее готовился к стрельбе. Об этом РИА Новости рассказала его соседка по имени Валентина.
По словам женщины, сначала он облил лестницу бензином, потом заложил пролет, ведущий к выходу на крышу, мотком колючей проволоки. Затем, около 21:00, он открыл огонь.
Также Валентина сообщила, что стрелок жил с матерью, со всеми здоровался и казался обычным мужчиной. Пьяным его не видели.
«Нормальный, здоровался. Не видела ни разу пьяным. С мамой живет», — сказала женщина.
Ранее мать мурманского стрелка рассказала подробности о сыне.