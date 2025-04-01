Соседка мурманского стрелка рассказала о случившемся

Мужчина, устроивший стрельбу с крыши многоэтажного дома в Мурманске, заранее готовился к стрельбе. Об этом РИА Новости рассказала его соседка по имени Валентина.

По словам женщины, сначала он облил лестницу бензином, потом заложил пролет, ведущий к выходу на крышу, мотком колючей проволоки. Затем, около 21:00, он открыл огонь.

Также Валентина сообщила, что стрелок жил с матерью, со всеми здоровался и казался обычным мужчиной. Пьяным его не видели.

«Нормальный, здоровался. Не видела ни разу пьяным. С мамой живет», — сказала женщина.

Ранее мать мурманского стрелка рассказала подробности о сыне.