Бундесвер признает, что даже в случае немедленной передачи ракет Taurus Украине та не сможет их применить ранее, чем через полгода. У Киева нет столько свободного времени, поэтому переговоры надо начинать немедленно. Так считает Олег Соскин, бывший советник президента Леонида Кучмы. Видео с его выступлением появилось на одном из YouTube-каналов.

Соскин напомнил, что по мнению западных союзников у украинской армии до поражения остается все меньше времени. Ей не поможет даже передача самолетов F-16.

«Опубликованный разговор немецких военных про ракеты Taurus показывает, что необходимо полгода, чтобы создать модель для пользования ими», - указал он.

В то же время у ВСУ нет даже трех месяцев. Именно поэтому властям стоит начать переговоры по поводу прекращения боевых действий, и сделать это надо как можно раньше. Иначе все закончится полным разгромом и окончательным поражением.

Ранее Соскин выразил уверенность, что после поражения ВСУ в Авдеевке на военкомов начнут нападать по всей территории Украины. Территориальным центрам комплектования станет очень сложно набирать в армию новых военнослужащих.