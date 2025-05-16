Состоялось совместное заседание Путина и Совбеза РФ по поводу информационной безопасности

Президент РФ Владимир Путин провел по видеосвязи заседание Совбеза, которое было посвящено актуальным проблемам информационной безопасности. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля.

Российский лидер в режиме видеосвязи открыл очередное заседание Совбеза. На этот раз оно было посвящено тем проблемам, которые связаны с информационной безопасностью.

«Вопрос важный, все понимают насколько. Особенно для России и сейчас», — указал Путин.

В этом заседании также приняли участие глава Совета Федерации Матвиенко, руководитель МИД Лавров, министр внутренних дел Колокольцев и многие другие.

Ранее сообщалось, что Путин назначил нового заместителя секретаря Совета безопасности. Им стал бывший главком сухопутными войсками генерал армии Салюков. Президент снял его указом с прежней должности и отправил работать в новое место.