Состояние главы Реутова Науменко: врачи назвали главные травмы впавшего в кому градоначальника

Медики выявили у главы Реутова Филиппа Науменко, находящегося в коме после ДТП, два серьёзнейших перелома — височной кости черепа и грудной клетки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Медики, обследовавшие градоначальника, пришли к выводу, что именно эти травмы являются определяющими для его нынешнего критического состояния. Перелом височной кости — одна из самых опасных черепно-мозговых травм, нередко ведущая к внутричерепным осложнениям. Перелом грудной клетки, в свою очередь, создает прямую угрозу для органов дыхания и кровообращения, затрудняя стабилизацию пациента.

Авария с участием служебного автомобиля Науменко произошла в Нижегородской области. После первичной помощи в местной больнице города Выксы стало ясно, что его жизни угрожает именно характер повреждений. Для спасения чиновника была задействована санитарная авиация.

В институте Склифосовского Науменко находится в отделении реанимации. Команда врачей, включая нейрохирургов и травматологов, борется за его жизнь, пытаясь минимизировать последствия двойного перелома. Прогнозы остаются крайне осторожными, так как каждый из диагностированных переломов в отдельности представляет серьезнейшую опасность.

Ранее сообщалось о том, что Алексей Ковязин назначен ВРИО главы Реутова после аварии с Науменко.