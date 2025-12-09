После тяжелого ДТП: Алексей Ковязин назначен врио главы Реутова

Алексей Ковязин стал временно исполняющим обязанности главы Реутова. Он займет этот пост после тяжелого ДТП, в котором пострадал прежний градоначальник Филипп Науменко, госпитализированный с серьезными травмами. Об этом сообщает телеграм-канал «Отправить на повышение».

Решение о назначении первого заместителя Ковязина приняли на экстренном заседании городского Совета депутатов. Ему предстоит руководить подмосковным наукоградом на период лечения Науменко, который был госпитализирован с серьезными травмами после аварии на трассе М12.

Новый врио — человек, хорошо знакомый со всей системой городского управления. В реутовской администрации он курировал ключевые направления: от экономики, финансов и жилищной сферы до вопросов безопасности. Его профессиональный путь в регионе включает и опыт работы заместителем главы гораздо более крупной Балашихи, откуда он и перешел в Реутов.

Ранее сообщалось о появлении подробностей ДТП с участием мэра Реутова Науменко.