«Состояние тяжелое»: Минздрав Подмосковья прокомментировал массовое отравление в пансионате

Фото: [ Скорая помощь у Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске/Медиасток.рф ]

Минздрав Подмосковья официально прокомментировал инцидент с массовым отравлением в одном из местных пансионатов. Известно о 19 пострадавших, один человек скончался. Об этом сообщает телеграм-канал «Разборчивым почерком».

Медики оценивают состояние 15 госпитализированных как средней тяжести и тяжелое. Врачи делают все возможное для стабилизации пациентов, им оказывается весь необходимый комплекс медицинской помощи. Еще трое пострадавших после осмотра отказались от помещения в стационар, их состояние контролируют амбулаторно.

На место происшествия оперативно выехали не только бригады скорой помощи, но и специалисты Роспотребнадзора. Совместная группа работает для установления точной причины инцидента. Основная версия — пищевое отравление, но рассматриваются и другие версии. Эпидемиологи берут пробы пищи, воды и смывы с поверхностей для лабораторного анализа.

Подобные ЧП в учреждениях с организованным питанием — всегда сигнал для внеплановых проверок по всей отрасли. Пансионаты и дома отдыха в регионе могут ожидать усиленного контроля со стороны надзорных ведомств. Власти также проверят, соблюдались ли все санитарно-эпидемиологические нормы в данном конкретном учреждении. Для родственников пострадавших организована «горячая линия».

Ранее женщину, отравившую школьниц малиной, нашли в Лондоне благодаря бутылке воды.