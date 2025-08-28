Сотни добровольцев присоединились к поискам восьмилетнего мальчика в Свердловской области

В Свердловской области сотни людей занимаются поисками восьмилетнего Тимофея Цыпленкова, который пропал в лесах недалеко от города Артемовского. Об этом сообщила Татьяна Козлова, представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт», в телеграм-канале «Сапа».

По информации Козловой, вечером 26 августа мальчик ушел в хорошо знакомый ему лес за грибами и не вернулся домой.

«Он там с родителями раньше бывал, ходил сам. Его отпускали, потому что это было недалеко, буквально у них за забором. Договорились, что он в 18 часов вернется домой, но он не вернулся», — пояснила Козлова.

Она также отметила, что за последнее время количество волонтеров, участвующих в поисках, значительно возросло и на данный момент превышает 450 человек. Многие из них прибыли из Екатеринбурга, Сухого Луга и Краснотуринска, преодолев сотни километров. В настоящее время к месту исчезновения мальчика также направляются добровольцы из Челябинской области.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли пропавших в сахалинской тайге подростка и троих взрослых.