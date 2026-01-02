Сотни машин застряли на границе России и Грузии: движение парализовано

Сотни автомобилей оказались в снежном плену на российской-грузинской границе. Движение через единственный сухопутный пункт пропуска — Верхний Ларс и Крестовый перевал — полностью перекрыто из-за непогоды, что сорвало планы многих россиян на новогодние поездки.

Как выяснило издание SHOT, проезд закрыт для всех видов транспорта. На месте непрерывно работает снегоуборочная техника, однако пока не удается справиться со стихией. В многокилометровой пробке оказались туристы, в том числе семьи с детьми, направлявшиеся на горнолыжный курорт Гудаури или к родственникам.

Некоторые путешественники уже сообщают о финансовых потерях из-за несостоявшегося въезда в страну и оплаченных заранее отелей. Точные сроки возобновления движения остаются неясными.

Ситуацию для россиян осложняет вступивший с 1 января новый грузинский закон. Для въезда в страну теперь в обязательном порядке требуется наличие медицинской страховки с минимальной суммой покрытия в 876 тысяч рублей. Нарушителям, уже находящимся на территории Грузии без полиса, грозит штраф в размере 8,4 тысячи рублей. Таким образом, проблемы у туристов начались еще до прохождения границы.

Ранее сообщалось, что в Адыгее люди третьи сутки живут без воды и электричества в условиях снегопада.