Трое суток в бетонном плену: хозяин магазина в Котельниках запретил ломать стену, чтобы спасти котенка

Крошечная жизнь висит на волоске, а человек, который может ее спасти, просто отвернулся. В подмосковных Котельниках уже третьи сутки из стены автомагазина доносится жалобный писк. Маленький котенок провалился в застенные коммуникации и не может выбраться. Но владелец торговой точки запретил спасателям ломать стену. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Очевидцы вызвали и спасателей, и слесарей. Сотрудники МЧС попробовали достать животное через подвал — не получилось. Собственник магазина наотрез отказался разрешить сверлить стену, мотивируя это сохранением целостности конструкции. Волонтеры теперь надеются только на местных умельцев, которые пообещали что-то придумать.

Но время уходит. Мяуканье с каждым часом становится тише и слабее. Россияне, которые следят за этой историей в соцсетях, в ярости. Они требуют, чтобы хозяин одумался и разрешил хотя бы аккуратно вскрыть стену, пока не стало слишком поздно.

