«Сотни стрел летят с воздуха»: боец СВО рассказал о страшном оружии украинцев

Киев с самого начала спецоперации полагается на помощь Запада. Страны Европы и США активно помогают Украине оружием, причем в ход идет даже запрещенное Женевской конвенцией, например, кассетные боеприпасы. Бойцы рассказывают и о странных минах.

Участник спецоперации Александр В. рассказывает, как ВСУ узнали, что на наших позициях началась ротация.

«Когда одни выходят, а другие заходят, войска наиболее уязвимы. Вдруг по нам стали выпускать мины, которые разрываются в воздухе, не долетая до земли. Срабатывая вверху, снаряд разрывается и выпускает сотни железок, которые уничтожают пехоту», — поясняет Александр корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эти поражающие элементы напоминают по виду обрезанные гвозди и могут прошить тело человека, добавляет боец. По словам В., рецепт выживания тут только один — хорошо укрыться в блиндаже или за бетонной стеной, которую не пробьет этот «гвоздь».

«Надо, чтобы он ни в какую щель не залетел, ведь их одновременно летит очень много», — говорит наш собеседник.

Военный эксперт Михаил Поликарпов отмечает, что такие дротики-стрелы называются флешеттами. Они действительно могут пробить даже бронежилет.

«Это не новинка, американцы использовали эти стрелообразные поражающие элементы в конце Второй Мировой войны. Украинская же армия применяла снаряды с флешеттами еще в 2014 году под Славянском. Также их использование зафиксировано в Буче в прошлом году, причем они были как и украинцев, так и у наших», — объясняет Поликарпов.

Ранее боец СВО раскрыл, что происходит в Артемовске.