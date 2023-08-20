«ВСУ попытались прорваться, но не вышло»: боец СВО раскрыл, что происходит в Артемовске

Еще в мае мир облетела новость: Артемовск (Бахмут) перешел под контроль России. Город, за который долгие месяцы шли кровопролитные бои, взяли бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке ВС РФ. Однако это не значит, что сейчас в Артемовске спокойно.

Ситуация в Бахмуте все еще достаточно сложная. Но, как сказал нашему изданию боец Александр В., обстановка потихонечку исправляется.

«Нас туда отправили для стабилизации ситуации. Не без трудностей, но мы с этим, в общем-то, справились. На Артемовское направление сейчас заводят дополнительные силы, резервы. Подгоняют технику, и перспективы хорошие», — говорит В. корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Артемовск освободили, продолжает боец, но существуют еще фланговые подразделения, перед которыми ставилась задача не дать ВСУ захватить подразделения «Вагнера» с фланга и ударить. Это могло бы нивелировать военный успех «музыкантов» по взятию города.

«Наше подразделение стояло на северном фланге, там же были и ветераны, и мобилизованные подразделения. Мы все вместе выполняли поставленные задачи и выполнили их, а затем нас вывели. К сожалению, жертвы были. Момент ротации всегда сложный: одни выходят, другие заходят. И те, кто заходят, не очень ориентируются в оперативной ситуации», — добавляет Александр.

По словам нашего собеседника, ВСУ знают об этом и стараются использовать слабости в обороне. В момент ротации, когда заводят вооружение и личный состав, и у группы фланги немного ослаблены, попытались прорваться, но у них ничего не вышло.

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