Сотрудник Гарварда пять лет крал из морга человеческие останки и продавал их

Сотрудник Гарвардского университета вместе со своей супругой крал останки людей из морга, а затем продавал их всем желающим. Об этом сообщил журнал People.

57-летнего Седрика Лоджа, ранее работавшего менеджером в морге Гарвардской медицинской школы, уличили в кражах. Он вместе со своей супругой Дениз похищал человеческие останки, которые затем продавал желающим. Только от одного из клиентов семейная пара получила за три года $37 тыс. В ответ он получил человеческую голову, а также мозг. Одна из других клиенток приобрела у супругов два лица, а также кожу. На продажу пускались те тела, которые были завещаны науке.

«Когда я впервые услышал об этом, меня стошнило. Просто отвратительно, что люди могут так поступать. Это безумие, испорченное, невообразимое», — указала журналистам дочь мужчины, чье тело было продано.

Лодж признал свою вину, а также рассказал, что своим нелегальным бизнесом занимался на протяжении пяти лет. Теперь он вместе с женой ждет вынесения приговора.

Ранее сообщалось, что власти США запретили Гарварду принимать иностранных студентов. Они отозвали у вуза ключевую сертификацию. Причиной такого поступка стал отказ передать данные о протестующих и возможные связи с Китаем.