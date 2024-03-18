Сотрудника склада маркетплейса задержали в Подмосковье за хищение товаров на 1,2 млн рублей

В Подмосковье задержали подозреваемого в хищении товаров со склада маркетплейса, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемым оказался 23-летний сотрудник склада. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в полицию с заявлением обратился специалист службы безопасности одного из маркетплейсов. Мужчина рассказал, что со склада пропали товары на сумму 1,2 миллиона рублей. Речь идет о наушниках, мобильных телефонах и планшете.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали подозреваемого в краже свыше двадцати упаковок сливочного масла из магазина.