Украл более 20 упаковок масла: росгвардейцы задержали подозреваемого в краже в Подмосковье

Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали тридцатидвухлетнего жителя Реутова, который украл из сетевого магазина более двадцати упаковок сливочного масла.

Отмечается, что правоохранители прибыли по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый супермаркете. На месте выяснилось, что неизвестный гражданин, находясь возле холодильных камер, сложил 21 брикет определенной марки сливочного масла в рюкзак и попытался покинуть магазин.

Охранник заметил противоправные действия мужчины, когда тот уже вышел за кассовый узел, и нажал кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Гражданин признался, что собирался продать украденный товар.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали жителя Пушкино за мошенничество на полмиллиона рублей.