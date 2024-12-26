Сотрудники ФСБ опубликовали инструктаж агента Украины, проведенный его женой

Стали известны инструкции агенту Украины, который готовил теракт в Москве. Данный инструктаж проводила его супруга, аудиозапись этого разговора опубликовала Федеральная служба безопасности. О записи рассказал РБК.

На аудио, которое попало в руки силовиков, жена задержанного по подозрению к подготовке к теракту дает ему подробные инструкции. Она заявляет, что сама будет контактировать с заинтересованным лицом, потом женщина самостоятельно свяжется с мужем.

«Ты выйдешь, сделаешь что положено. Он тебе заплатит», — говорит она.

Это свидетельствует о том, что в подготовку террористических актов были втянуты люди фактически семьями.

Ранее стало известно, что одного из военных в Москве планировали взорвать при помощи бомбы, выполненной в виде папки с документами. СВУ злоумышленник забрал в тайнике, который находился в Люберцах, после чего должен был доставить устройство к одному из зданий Министерства обороны. Всего были задержаны четыре человека, которые работали на украинские спецслужбы.