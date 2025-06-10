В Сухуме задержан сотрудник аэропорта, работавший на военную разведку Украины

В Сухуме задержали 45-летнего мужчину, который по собственной инициативе установил связь с разведкой Министерства обороны Украины и взялся выполнять ее задания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное Центром общественных связей Федеральной службы безопасности.

Злоумышленник взялся работать на спецслужбу Украины и выполнять ее задания.

«Установлено, что злоумышленник поддерживал отношения конфиденциального сотрудничества с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — указали журналистам в ФСБ.

Задержанный планировал передать украинцам план-схему аэропорта, которая могла использоваться в дальнейшем для подготовки терактов. Его задержали сотрудники ФСБ совместно со Службой государственной безопасности Республики Абхазия, после этого мужчина начал давать признательные показания. Против него уже возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержан мужчина за подготовку теракта по заданию СБУ. Он решил извлечь из тайника самодельное взрывное устройство, которое он планировал заложить в административном здании, являющимся объектом энергетики. Сам злоумышленник уже признал свою вину и стал сотрудничать со следствием.