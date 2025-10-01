Сотрудники ФСБ задержали пятерых россиян за подготовку массовых убийств

Сразу пять граждан РФ были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности. Они разрабатывали планы массовых убийств. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Издание сослалось на информацию, полученную от Центра общественных связей ФСБ. Согласно ней задержания прошли в Красноярске, Орле, Донецке и Мариуполе. В этих городах были задержаны пятеро россиян. У них изъяли планы вооруженных нападений, холодное оружие, компоненты для изготовления взрывных устройств и другие предметы, которые изобличают незаконную деятельность.

Помимо этого, в Челябинской области задержали троих подростков. Они готовили теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры. Все задержания проведены по итогам профилактических мероприятий, которые были направлены на предотвращение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида.

Ранее ФСБ отчиталась о задержании иностранца в Волгоградской области. Граждан одной из стран ближнего зарубежья занимался вербовкой граждан России в террористическую организацию.