В Волгограде задержан иностранец, вербовавший граждан РФ в террористическую организацию

В Волгограде сотрудниками Федеральной службы безопасности был задержан иностранный гражданин, который вел деятельность в интересах террористической организации. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное региональным управлением ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в содействии террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории региона», — указали журналистам.

По данным силовиков, 28-летний мужчина вербовал жителей Волгоградской области, склоняя их к ведению террористической деятельности, в том числе и с помощью распространения через интернет различных видео и текстов. В его отношении возбуждено уголовное дело. Подозреваемый имеет гражданство одной из стран ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянку, подозреваемую в подготовке отравления военнослужащих. Задержанной оказалась шеф-повар из Севастополя, которая, по данным следствия, сотрудничала с украинскими спецслужбами.