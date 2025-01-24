ФСБ: в Краснодаре за финансирование ВСУ задержан летчик гражданской авиации

На Кубани работниками Федеральной службы безопасности был задержан россиянин, который финансировал ВСУ. За это его обвинили в государственной измене. Об этом сообщил ТАСС.

Правоохранители считают, что мужчина, который в гражданской авиации работал командиром воздушного судна, самостоятельно установил связь с волонтером, который собирал средства в поддержку армии Украины. После этого гражданин РФ совершил перевод денег. Об этом узнали работники ФСБ, после чего задержали злоумышленника.

«В Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене», — указали журналистам.

В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит внушительный срок лишения свободы.

Ранее появились сообщения о том, что украинец сделал себе фиктивные документы о том, что на его иждивении находятся трое детей, которые проживают в Германии. Это было сделано, чтобы не попасть в армию. Обман был раскрыт сотрудниками погранслужбы Украины.