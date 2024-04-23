Сотрудники ФСБ задержали в Луганске третьего подозреваемого во взрыве машины экс-полковника СБУ

Гражданин Украины был задержан в Луганске работниками Федеральной службы безопасности. Правоохранители считают, что этот человек причастен к взрыву машины в Москве. Покушение было совершено на подполковника СБУ в отставке, переехавшего в РФ. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на данные, полученные от ЦОС ФСБ.

Взрыв в машине Василия Прозорова, который ранее служил в Службе безопасности Украины, произошел 12 апреля этого года. С тех пор было задержано двое причастных к преступлению. Теперь к ним добавился третий.

«В Луганске задержан гражданин Украины 1995 г. р., принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ», - указали в Центре общественных связей.

Мужчина еще три года назад познакомился с женщиной, которая работала в СБУ. Он стал выполнять ее задания, в частности вел за Прозоровым видеонаблюдение. Он также оплатил услуги курьера, который доставил из Литвы взрывчатку для подрыва автомобиля. Теперь украинцу грозит внушительный срок лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала двух жителей Томской области по подозрению в измене. Мужчины занимались финансированием ВСУ, переводя средства на указанные им счета.