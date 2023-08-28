Сотрудники МЧС не обнаружили обломков БПЛА в деревне Русавкино-Романово под Балашихой

Сотрудники МЧС проверили участок в деревне Русавкино-Романово под Балашихой, частей беспилотника там не было обнаружено.

По предварительным данным, отсвет и звук, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения, были отзвуком сбитого БПЛА в Люберцах. По этой же причине на некоторых автомобилях сработала сигнализация.

Ранее интернет-издание «Факт» сообщило, что части беспилотника, который сбили в Люберцах, могли упасть в деревне Русавкино-Романово. Местные жители проснулись от громких звуков. Затем произошла яркая вспышка и мощный взрыв.

По данным министерства обороны, рано утром киевский режим в очередной раз пытался атаковать с помощью БПЛА самолетного типа объекты в Московском регионе, однако беспилотник был сбит силами ПВО в Люберецком районе.