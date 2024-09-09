Сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на избирательных участках в Подмосковье

Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области обеспечили пожарную безопасность на избирательных участках в регионе, сообщила пресс-служба ведомства.

Все места для голосования были подготовлены заблаговременно, а профилактическая работа позволила избежать происшествий на таких объектах, подчеркнули в главке.

В обеспечении пожарной безопасности на выборах было задействовано около 700 человек личного состава и более 300 единиц техники.

Напомним, с 6 по 8 сентября в двадцати восьми городских округах Подмосковья проходили выборы в местные советы депутатов.

Избирательные участки закрылись накануне в восемь часов вечера. За ходом голосования следили свыше восьми тысяч наблюдателей.