Сотрудники МЧС пострадали в Донецке при тушении пожара, вызванного обстрелом

В результате обстрела в Кировском районе Донецка пострадали четыре сотрудника МЧС Российской Федерации, которые находились на месте пожара, вызванного предыдущим обстрелом.

Новость об этом появилась в официальном аккаунте МЧС. По информации ведомства, сотрудники были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники МЧС пытались бороться с огнем, который вспыхнул из-за обстрела. В это время произошел повторный обстрел, выполненный при помощи беспилотного летательного аппарата. Из-за интенсивности обстрела сотрудники попали под воздействие осколков и получили ранения. Они были немедленно госпитализированы для оказания неотложной медицинской помощи. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.