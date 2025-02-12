Улов дороже жизни: дрейфующие в Охотском море рыбаки отказались эвакуироваться
Дрейфующие в Охотском море рыбаки отказываются эвакуироваться из-за улова
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Рыбаки, застрявшие в Охотском море, отказываются покидать льдину на вертолете, поскольку не хотят расставаться с уловом и снастями, сообщил телеграм-канал Baza.
Спасатели отметили, что большинство из них предпочли остаться и дождаться лодки, чтобы на ней добраться до берега. При этом некоторые планируют продолжить рыбалку, пока ожидают помощи.
На данный момент с льдины удалось спасти 109 рыбаков. Из них 44 были эвакуированы на вертолете МИ-8, в то время как 65 человек были доставлены с помощью водного транспорта.
Ранее сообщалось, что дрейфовавшему в море Пичугину не предъявили обвинение из-за гибели родных.