Сотрудники МЧС в Калининградской области вывезли на полигон и подорвали бомбу времен войны

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям обезвредили авиабомбу в Калининградской области. Об этом сообщила газета «Деловой Петербург».

Боеприпас лежал в земле со времен Великой Отечественной войны. На него случайно натолкнулись рабочие во время проведения земляных работ. Находка была сделана поблизости от улиц Кленовая аллея и Большая окружная.

Сразу после обнаружения бомбы на место приехали специалисты МЧС. Они идентифицировали опасную находку как авиабомбу ФАБ-50. После этого они вывезли со всеми мерами предосторожности боеприпас на специальный полигон, где и уничтожили путем подрыва. По утверждению спасателей, это уже 26-я подобная находка в регионе с начала 2025 года.

Ранее МЧС сообщало о крупном пожаре в Подмосковье. В деревне Шелепино загорелся склад со стройматериалами. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, у складского здания горела кровля по всей площади. Пожарным далеко не сразу удалось справиться с огнем.