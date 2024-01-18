В МЧС взяли на контроль более 300 объектов проведения праздничных богослужений в Подмосковье

Инспекторы государственного надзора взяли под контроль места проведения праздничных богослужений в Подмосковье — это около трехсот храмов, церквей и соборов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве пояснили, что в церквях из-за большого количества открытых источников огня и скопления прихожан бывает сложно в полной мере соблюдать правила пожарной безопасности. Ситуация также может осложниться наличием ковровых покрытий и других предметов, которые легко воспламеняются.

Кроме того, при возникновении пожара в храме бывает сложно контролировать распространение огня. Это связано с особенностями строения религиозных объектов.

В МЧС также напомнили, как нужно вести себя прихожанам, если случилось возгорание. В первую очередь, подчеркнули в ведомстве, необходимо вызвать пожарную охрану и передать точную информацию о происшествии. Далее следует организовать эвакуацию людей.

При небольшом возгорании нужно попробовать потушить его самостоятельно с помощью огнетушителя. Если же огонь распространяется слишком быстро, то необходимо срочно покинуть помещение, закрыв плотно двери.

Во время нахождения в храме не нужно слишком близко наклоняться к зажженным свечам. А при срабатывании пожарной сигнализации нельзя создавать панику и давку, толкая других прихожан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что связанные с Крещением мероприятия стали доброй русской традицией.