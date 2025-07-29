Сотрудники МЧС закончили работы по разбору завалов на месте обрушения дома в Астрахани

Уже завершен разбор завалов на месте частичного обрушения аварийного жилого дома в Астрахани. Об этом в своем телеграм-канале сообщило пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ранее уже сообщалось, что при обрушении дома в Астрахани пострадали три человека. В многоэтажном доме обвалились конструкции с первого по пятый этажи. После этого спасатели разбирали завалы в попытке найти пострадавших.

«Работы по разбору конструкций завершены. Пострадавших и погибших не обнаружено», — указало ведомство в своем микроблоге.

Ранее сообщалось, что к обрушению дома в Астрахани мог привести размытый фундамент. Подвал здания постоянно затапливало водой, однако «Водоканал» не реагировал на обращения. Пятиэтажное здание было признано аварийным еще пять лет назад, его возраст превышает 60 лет.