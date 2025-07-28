В Астрахани выяснили, что причиной обрушения части дома стал размыв фундамента

Предварительной причиной обрушения части дома в Астрахани называют возможное размытие фундамента водой. Как сообщил телеграм-канал SHOT, подвал здания долгое время был затоплен, что могло привести к ослаблению конструкции. Из здания, представлявшего собой семейное общежитие, эвакуировали 15 жильцов.

Канал Mash сообщил, что жители соседнего дома на улице Ляхова, 6 и 8 более трех недель жаловались на затопление подвалов, однако Водоканал, по их словам, не реагировал на обращения. Пятиэтажное здание было признано аварийным еще пять лет назад, его возраст превышает 60 лет.

Губернатор области оперативно прибыл на место происшествия, где обрушился подъезд дома, который давно подлежал сносу из-за подмытого фундамента.

Спасательные службы продолжают разбор завалов, а некоторые пытаются добраться до верхних этажей по обломкам. После установления, что взрыв не был причиной обрушения, на месте быстро появились губернатор Игорь Бабушкин и представители СМИ.

Несмотря на заявления МЧС о проведении поисковых работ, информация о пострадавших отсутствует. Местные СМИ сообщают об эвакуации 15 человек, однако остается неясным, почему здание, которое должно было быть снесено, все еще было обитаемо.

Очевидцы из соседних организаций сообщили Readovka о звуке, похожем на взрыв, но не смогли определить его источник.

Согласно данным канала, обрушение могло произойти из-за естественного износа здания, когда стены и этажи обрушились под собственным весом.

Жители аварийного дома продавали свои квартиры по ценам значительно ниже рыночных, чтобы получить хоть какие-то средства. В прошлом году две однокомнатные квартиры были проданы за 750 тыс. и миллион рублей.

В здании, построенном в 1962 году, насчитывалось 24 квартиры. Еще в 2019 году износ здания оценивался в 79%.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Ярославле взорвался аккумулятор электровелосипеда.